انت الان تتابع خبر لبنان.. خلافات "مالية" تعرقل دخول 3 بواخر عراقية للوقود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوزارة، إلى استمرار الخلاف على تمويل 3 بواخر من "الفيول اويل" العراقي، موضحة أن تلك البواخر راسية مقابل الشاطئ مع تسجيلها غرامات تأخير وصلت إلى نحو 300 ألف دولار حتى الآن، فيما يحتاج البدء في تنفيذ العقد الجديد مع العراق إلى وقت.وقالت مصادر وزارية لبنانية، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان لا يزال في إجازة خاصة في الخارج، لم يوافق على منح السلفة المالية الخاصة بتمويل وفتح الاعتمادات للسفن الراسية المحملة بالفيول بموافقة استثنائية، متذرعاً باجتهادات قانونية.

فيما قال مقربون من رئيس الحكومة إن القرار يحتاج إلى مرسوم صادر عن الحكومة، وإن إقراره بموافقة استثنائية قد يعرضه للنقض من قبل معارضين للحكومة.

وأعلنت، أمس، مؤسسة كهرباء لبنان عن توقف معمل الزهراني الوحيد العامل حالياً، عن إنتاج الطاقة. وقالت في بيان إن "تخزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد بالكامل، ما سيضع مساء اليوم (أمس) هذا المعمل الحراري، الوحيد العامل حالياً، قسراً خارج الخدمة".

