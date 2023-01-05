انت الان تتابع خبر التخطيط تٌحصي اعداد سيارات القطاع الخاص في عام 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص المسجلة بلغ (٧) ملايين و(٤٦٠) الف سيارة لغاية نهاية عام ٢٠٢١ في جميع انحاء العراق، بما فيها إقليم كردستان والتي تشمل (اللــوحات الدائـــمية ،ولوحات الفحص المؤقت، واللوحات الجديدة ( المشروع الوطني و الموازي)، فيما كان مجموع السيارات لسنة ٢٠٢٠ نحو (٧) ملايين و(٢٧) الف سيارة بنسبة ارتفاع بلغت ( ٦؜%)".وأضافت الوزارة أن "معدل عدد السيارات المسجلة لسنة ٢٠٢١ بكافة لوحاتها بلغ (١٨١) سيارة لكل(١٠٠٠) نسمة مـن سكان العراق، فيما ارتفع معدل مجموع عدد سيارات القطاع الخاص المسجلة في مديرية المرور العامة بكافة أنواع لوحاتها لكل (كم) من الطرق المبلطة عدا إقليم كردستان إلى (١٢٧) سيارة / كم".

وتابعت أنه "بلغ عدد سيارات (الفحص المؤقت) في القطاع الخاص المسجلة اكثر من (٣٤٥) الف سيارة فيما، بلغت نسبة السيارات التي تحمل اللوحات الدائمية (٥٦%) من أجمالي السيارات الكلي بضمنها إقليم كردستان إما السيارات التي تحمل لوحات (الفحص المؤقت) فقد بلغت نسبتها (٥%) من أجمالي السيارات".



وبينت الوزارة أن "نسبة السيارات التي تحمل (اللوحات الجديدة) بلغت(٣٩%) من المجموع الكلي لسيارات القطاع الخاص".