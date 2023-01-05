انت الان تتابع خبر الفنانة ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها الـ61: "ما زلت طفلة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها لبلوغها هذا العمر متحدثة عن طقوسها للاحتفال بعيد ميلادها، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية قائلة: "أنا الحقيقة بعمل لنفسي كشف حساب يومي وليس كشف بالسنة لأني معنديش صبر".وأضافت قائلة: "في رأس السنة وعيد ميلادي بفتكر أيام زمان، وبفتكر ماما كانت بتقول لي إيه وبتعمل لي إيه، وأنا خدت راية أمي بعد وفاتها لأنها دائما كانت بتحكي لي عن يوم ولادتي، وأنا بحكي لـ أولادي وأصحابي، وبتبقى دائما ذكريات حلوة".

وتابعت: "أنا على طول بفتح ألبوم صور الطفولة وأتفرج عليه، وبحن للذكريات، وأشعر أنني ما زلت طفلة".