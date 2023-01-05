انت الان تتابع خبر بعد هجوم "الكابيتول".. فيسبوك يدرس إعادة تفعيل حساب ترامب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر مطلع على المداولات لشبكة CNN إن القرار، الذي يُرجح أن يكون أحد أكثر القرارات ذات الأهمية في تاريخ الشركة، يتم النظر فيه من قبل مجموعة عمل داخلية خاصة بالشركة مكونة من قادة من أقسام مختلفة في المؤسسة، مبينا أن المجموعة تضم ممثلين من السياسة العامة للشركة، والاتصالات، وسياسة المحتوى، وفرق السلامة والنزاهة.وتم حظر ترامب من منصتي "فيسبوك" و"انستغرام" بعد الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021. في البداية، كان الحظر لأجل غير مسمى، لكن تم تعديل القرار لاحقا، وقالت الشركة إنها ستنظر في السماح لترامب بالعودة إلى المنصات بعد عامين. وينقضي هذان العامان يوم السبت 7 يناير 2023.

ومن غير المتوقع أن تعلن الشركة قرارها يوم السبت. وقال المتحدث باسم "ميتا" آندي ستون لشبكة CNN إن الإعلان سيحدث "في الأسابيع المقبلة".



وقد تجلب العودة إلى "فيسبوك" فائدة محتملة لحملة ترامب الانتخابية 2024، فهو لديه 34 مليون متابع على "فيسبوك" و23 مليون متابع على "انستغرام".