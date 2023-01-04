انت الان تتابع خبر في دمشق. لقاء سوري إماراتي يبحث علاقات البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحث الطرفان "العلاقات المتميزة بين سوريا والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات".

كما تم التطرق لـ"سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".

وكان الأسد استقبل في الـ9 من نوفمبر 2022، وزير الخارجية الإماراتي، في أول زيارة منذ أكثر من عشر سنوات.



وقالت الرئاسة السورية حينها إن "الطرفين بحثا العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما أكد الوزير الإماراتي خلال الزيارة "استعداد أبو ظبي لدعم جهود الاستقرار في سوريا".