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قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن ايقاف ليفاندوفسكي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443330-638084444209059852.jpg

2023-01-04 | 16:51

قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن ايقاف ليفاندوفسكي

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أعلنت المحكمة الرياضية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن قرارا جديدا بشأن عقوبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم .
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان "المحكمة الرياضية أكدت عقوبة ليفاندوفسكي، وسيتم إيقاف اللاعب البولندي 3 مباريات".

وأضافت: "سيغيب ليفا بذلك عن مباريات برشلونة في الليجا ضد أتلتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا، بينما سيعود ضد ريال بيتيس في مباراة مطلع شباط المقبل".


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "برشلونة يستطيع تقديم استئناف جديد على قرار المحكمة".

وتعرض ليفاندوفسكي للإيقاف لمدة 3 مباريات، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام أوساسونا، قبل كأس العالم.

لكن شارك ليفا بشكل طبيعي ضد إسبانيول بالجولة الماضية، بعد أن سمحت له محكمة فض المنازعات المركزية باللعب كإجراء وقائي للعقوبة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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