قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن ايقاف ليفاندوفسكي

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان "المحكمة الرياضية أكدت عقوبة ليفاندوفسكي، وسيتم إيقاف اللاعب البولندي 3 مباريات".

وأضافت: "سيغيب ليفا بذلك عن مباريات برشلونة في الليجا ضد أتلتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا، بينما سيعود ضد ريال بيتيس في مباراة مطلع شباط المقبل".



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "برشلونة يستطيع تقديم استئناف جديد على قرار المحكمة".

وتعرض ليفاندوفسكي للإيقاف لمدة 3 مباريات، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام أوساسونا، قبل كأس العالم.

لكن شارك ليفا بشكل طبيعي ضد إسبانيول بالجولة الماضية، بعد أن سمحت له محكمة فض المنازعات المركزية باللعب كإجراء وقائي للعقوبة.

