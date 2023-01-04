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حمودي والحكيم يؤكدان على دعم الحكومة للنهوض بواقع البلاد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لحمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "استقبل عمار الحكيم في مكتبه ببغداد، وحضر اللقاء اعضاء المكتبين السياسيين لكل من المجلس الاعلى وتيار الحكمة، وشهد اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي والتاكيد على ضرورة الموقف الوطني الداعم للحكومة لتتمكن من انجاز برنامجها الوزاري بهدف النهوض بواقع البلاد".

وشدد الجانبان على "اهمية تحديد الحكومة للاولويات المطلوبة في هذه المرحله والعمل على وضع الحلول الناجحة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا ".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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