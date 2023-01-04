انت الان تتابع خبر المالكي يدعو لدخول الشركات الفرنسية الكبرى الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى العراق ايريك شوفاليه"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي والدولي".وبحسب البيان، اشار المالكي الى "اهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس في مختلف المجالات سيما القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفق أحدث النظم العالمية"، مؤكدا "دعمه لمؤتمر بغداد الاول والثاني وكل المؤتمرات الداعمة للعراق شريطة عدم المساس بسيادته".

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى "دخول كبرى الشركات الفرنسية الى العراق للمساهمة في عملية إعادة البناء وتطوير الخدمات"، مبينا ان "لدى الشركات الفرنسية الخبرة والكفاءة في مجال الطاقة والنقل والاعمار".



من جانبه أثنى السفير شوفاليه "على دور نوري المالكي ودعمه في استقرار العملية السياسية في العراق وتعزيز العلاقات العراقية الفرنسية"، معربا عن "تقديره للعراق وحرص قيادته على تقوية العلاقات مع فرنسا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات".