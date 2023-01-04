انت الان تتابع خبر للمرة الأولى منذ2021.. قيمة "آبل" السوقية دون تريليوني دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجع سهم "آبل" أربعة بالمئة إلى 124.60 دولار بعد أن خفض جيروم راميل المحلل في "إكسين بي.إن.بي باريبا" توصيته لأسهم الشركة إلى "محايدة" من "فائقة الأداء"، مقلصا السعر المستهدف للسهم إلى 140 دولارا من 180، بحسب "رفينيتيف أيكون".وخفض راميل توقعاته للشحنات من هواتف "آيفون" للسنة المالية 2023 إلى 224 مليون وحدة من 245 مليونا، مما يعكس مشاكل سلاسل التوريد من الشركة المصنعة "فوكسكون" وخفض المستهلكين الإنفاق على الهواتف الباهظة التكلفة.

وبحسب سعر سهم شركة "آبل" الحالي، تبلغ قيمة الشركة 1.98 تريليون دولار، تليها شركة "مايكروسوفت" التي تقدر قيمتها حاليا عند 1.78 تريليون دولار.

حتى بعد انخفاضها 27 بالمئة العام الماضي، قدمت "آبل" عوائد ممتازة للمساهمين على المدى الطويل.



فقد تمتع المستثمرون الذين اشتروا أسهم "آبل" عندما أطلق الشريك المؤسس ستيف جوبز جهاز "آيفون" في 2007 واحتفظوا بها منذ ذلك الحين بمكاسب تزيد على 4000 بالمئة.