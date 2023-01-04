انت الان تتابع خبر جدول المباريات ونظام البطولة.. السومرية تنشر كل ماتريد معرفته عن "خليجي 25" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد تأجيل النسخة السابقة 2021، تستعد مدينة البصرة لاستضافة بطولة كأس الخليج 25 على أرضها وبين جمهورها، بعد غياب دام نحو 42 عاماً من استضافة العراق البطولة لأول مرة في تاريخه، ولذلك سنعرض لكم جدول مباريات كأس الخليج 25، وتواريخها، والملاعب التي ستُقام عليها.تستضيف المدينة الواقعة على الضفة الغربية لشط العرب، النسخة الـ25 من البطولة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023، ولغاية 19 من الشهر ذاته، وذلك لثاني مرة في تاريخ العراق.

وكان من المفترض أن تستضيف مدينة البصرة نسخة خليجي 21، لكنها نُقلت إلى البحرين لأسباب تتعلق بالجاهزية، قبل أن تدخل الملاعب العراقية في حظر استمر حتى 27 فبراير/شباط 2022.



ويشارك في بطولة خليجي 25، ثمانية منتخبات قُسمت إلى مجموعتين، ضمت الأولى كلاً من منتخبات: "العراق، السعودية ، عُمان، اليمن".

في حين ضمّت المجموعة الثانية كلاً من منتخبات: "قطر، الكويت، البحرين، الإمارات".

مباريات الجولة الأولى من خليجي 25

(العراق × عُمان)

المكان: ملعب البصرة الدولي.

الزمان: يوم الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: الساعة 18:45 بتوقيت العراق.

(اليمن × السعودية)

المكان: ملعب البصرة الدولي.

الزمان: يوم الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: الساعة 21:30 بتوقيت العراق.

(البحرين × الإمارات))

المكان: استاد نادي الميناء الأولمبي.

الزمان: يوم السبت 7 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: الساعة 16:15 بتوقيت العراق.

(الكويت × قطر)

المكان: استاد نادي الميناء الأولمبي.

الزمان: يوم السبت 7 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: الساعة 19:15 بتوقيت العراق.

مباريات الجولة الثانية من خليجي 25

(عمان × اليمن)

المكان: ملعب البصرة الدولي.

الزمان: الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: الساعة 16:15 بتوقيت العراق.

(السعودية × العراق)

المكان: ملعب البصرة الدولي.

الزمان: الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: الساعة 19:15 بتوقيت العراق.

(الإمارات × الكويت)

المكان: استاد نادي الميناء الأولمبي.

الزمان: الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: الساعة 16:15 بتوقيت العراق.

(قطر × البحرين)

المكان: استاد نادي الميناء الأولمبي.

الزمان: الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: الساعة 19:15 بتوقيت العراق.

مباريات الجولة الثالثة من خليجي 25

(السعودية ×عمان)

المكان: ملعب نادي الميناء الأولمبي.

الزمان: الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: 18:00 بتوقيت العراق.

(العراق × اليمن)

المكان: ملعب البصرة الدولي.

الزمان: الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: 18:00 بتوقيت العراق.

(البحرين × الكويت)

المكان: ملعب البصرة الدولي.

الزمان: الجمعة 13 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: 18:00 بتوقيت العراق.

(قطر × الإمارات)

المكان: ملعب نادي الميناء الأولمبي.

الزمان: الجمعة 13 يناير/كانون الثاني 2023.

التوقيت: 18:00 بتوقيت العراق.

مباريات دور نصف النهائي من خليجي 25

ويتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج 25 أول وثاني كل مجموعة، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع أول المجموعة الأولى.

وتجري المباراتين يوم 16 يناير/كانون الثاني على استاد مدينة البصرة الدولي في الساعة 16:15 و20:15 على التوالي بتوقيت العراق.

المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 25

أما المباراة النهائية من بطولة كأس الخليج 25 فستجمع بين المنتخبين الفائزين في الدور نصف النهائي، يوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني على استاد مدينة البصرة الدولي الساعة 21:00 بتوقيت العراق.

وكان العراق قد استضاف بطولة كأس الخليج لأول مرة في تاريخه قبل نحو 42 عاماً، أي منذ عام 1979، عندما توّج حينها أسود الرافدين باللقب، بعد الفوز بجميع المباريات، إذ أقيمت البطولة حينها بنظام المجموعة الواحدة.

وكان من المفترض أن تقام خليجي 25 في عام 2021، قبل أن يتم تأجيلها بشكل رسمي إلى عام 2023 لعدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة، إضافة إلى وجود حظر من قبل فيفا على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية.

وتقام كأس الخليج مرة كل عامين، بحيث تستضيفها في كل مرة بلد من دول الأعضاء في الخليج العربي، وقد أقيمت أول نسخة من المسابقة في عام 1970 في مملكة البحرين (التي تبنت فكرة إنشاء البطولة)، بمشاركة 4 دول فقط، فيما انضم اليمن إلى المسابقة بدءاً من النسخة الـ16 في عام 2002.

وتنص إحدى الفقرات على أن المنتخب الفائز بالكأس 3 مرات يحتفظ بها إلى الأبد، على أن تتنافس المنتخبات بعد ذلك على كأس جديدة.

يذكر أن منتخب البحرين توج بلقب كأس الخليج العربي في نسختها الأخيرة التي أقيمت بقطر، بعدما تغلب على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

