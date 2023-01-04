انت الان تتابع خبر أحلام تطلق ألبوم "رزق الورد" باللهجة العراقية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعن صور بوستر الألبوم والذي أطلت به أحلام بإطلالة مستوحاة من الحضارة والتراث العراقي، أوضحت أحلام ان تفاصيل إطلالتها استوحت فكرتها من رموز ونقوش ترمز لحضارة العراق القديمة.

وشاركت أحلام، متابعيها صورة من بوستر الألبوم عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وكتبت قائلة " استوحيت لصور ألبومي العراقي، نقوش ورموز بابلية تاريخية ترمز لعراقة العراق العظيم وحضارته القديمة".



يذكر، أن الفنانة أحلام طرحت خلال الأيام الماضية اغنية تحمل اسم "تجاهل" عبر قناتها في يوتيوب.