انت الان تتابع خبر بعد اعتزاله.. بيكيه يحاول العودة للملاعب بطريقة "غريبة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الصحيفة أن، بيكيه يريد العودة للعب كرة القدم ولكن ليس بقميص فريق آخر غير برشلونة ، هو أندورا.

وفريق أندورا يمتلكه بيكيه، ويلعب في دوري القسم الثاني الإسباني، وكان قد اشتراه في ديسمبر/كانون الأول 2018.



وأشارت الصحيفة إلى أن، هناك صعوبات سيواجهها بيكيه على صعيد الشروط الاقتصادية التي تحكم كرة القدم الإسبانية على عكس كرة السلة التي حدث فيها أمر مماثل من قبل.

وانضم مارك جاسول مالك نادي باسكويه جيرونا الإسباني الذي أنشأه اللاعب نفسه في عام 2014، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب وقتها مع لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي.

وأكدت أن، بيكيه يمكنه التعاقد مع نادي يمتلكه، ولكن هناك العديد من التعقيدات في الأمر، أولها القواعد والقوانين الاقتصادية الصارمة في الليجا.



وأما السبب الثاني فسيكون راتب بيكيه، الذي كان يتقاضى أكثر من 20 مليون يورو في الموسم مع برشلونة، حيث يجب أن يمر على لجنة تقييم في الليجا، ستحدده بناء على وضع نادي أندورا وقائمة الرواتب في الفريق.

وتتكون لجنة التقييم المستقلة في الليجا من 3 أشخاص من خارج إدارة الدوري الإسباني، وكان عليهم التدخل في حالات سابقة، مثل موافقة لاعبين على تخفيض رواتبهم مثلما حدث في برشلونة وعدة أندية في عام 2020 خلال جائحة كورونا.

وبحسب الصحيفة فإن اللجنة المذكورة تقبل في الأغلب بأن يوقع اللاعب على عقد بالحصول على نصف الراتب، لكن في حالة بيكيه، لو حدث هذا فإن نادي القسم الثاني سيكون مطالباً بدفع أكثر من 10 ملايين يورو له وهو أمر صعب تنفيذه.

وكان بيكيه أعلن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي حيث شهدت مباراته الأخيرة ضد أوساسونا تعرضه للطرد أثناء جلوسه على دكة البدلاء، ما ترتب عليه إيقافه 4 مباريات.