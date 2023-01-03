السيستاني يوجه دعوة للمجتمع الدولي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السيستاني، في بيان ورد لـ الخليج 365، اليوم الثلاثاء، إن الأخير "استقبل قبل ظهر يوم الاحد(۸ جمادي الثانية ١٤٤٤) وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان حيث قدم رئيس الوفد لسماحته تقريرا عن الأوضاع الراهنة في بلاده وأداء المجلس".وعبر السيستاني، عن "أسفه الشديد لما عانى منه الشعب الافغاني الشريف على مدى العقود الأخيرة، مشيرا الى الفظائع التي يتعرض لها جميع أبناء الشعب لاسيما النساء في أفغانستان، مؤكدا على ان المسلمين والمجتمع العالمي يجب الا يتركوا الشعب الافغاني لوحده في مثل هذه الظروف والا يدخروا جهدا للتقليل من معاناته".

وأكد "ضرورة الحفاظ على الوحدة والتضامن الوطني والتماسك الداخلي ومراعاة التعايش السلمي مع جميع القوميات والفئات"، مشدداً على "اجتناب العنف في التعامل مع الحكام الحاليين، داعياً المجلس إلى القيام بكل ما بوسعه من اجل استيفاء حقوق الشعب الافغاني العظيم".

