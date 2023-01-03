انت الان تتابع خبر الاعرجي يؤكد على أهمية تعاون الجميع لتجفيف منابع الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، سفير مملكة هولندا في بغداد، السيد هانز سانداي".

وأضاف: "وشهد اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين العراق ومملكة هولندا، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إقليميا ودوليا".



وأعرب الأعرجي، بحسب البيان عن "حرص العراق على تطوير علاقات التعاون والصداقة، لاسيما مع الدول التي وقفت إلى جانبه في الحرب مع داعش الإرهابي"، مشيرا إلى "أهمية التعاون في نقل المعلومات وتبادل الخبرات، ومجال حقوق الإنسان".

وأكد الأعرجي، أن "مخيم الهول السوري مازال يشكل خطرا وتهديدا للمنطقة والعالم"، مشددا على أهمية تعاون الجميع، لتجفيف منابع الإرهاب المالية والإعلامية والبشرية".

من جانبه أشار السفير الهولندي، إلى أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم"، معربا عن "استعداد بلاده للمزيد من الدعم والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

