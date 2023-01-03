انت الان تتابع خبر العراق والسعودية يؤكدان عمق الروابط التاريخية بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري".

وأكد رئيس الجمهورية، "عمق الروابط التاريخية بين العراق والمملكة العربية السعودية واستمرار إدامتها بذات القوة بما يحقق المصالح العليا للبلدين ويساهم في دعم أمن واستقرار المنطقة"، بحسب البيان.



من جهته، أشار السفير السعودي إلى "حرص المملكة على تقوية آليات التواصل مع العراق في مختلف المجالات"، معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية على "دعمه لكل الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس التعاون البناء بين البلدين خدمةً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه".