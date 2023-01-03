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أصوات "قوية" في سماء العاصمة بغداد.. الدفاع تصدر توضيحاً

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم خلال الأيام المقبلة، قيام طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، بالتحليق في سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة، لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، والاحتفال باستعراض التخرج لطلاب الدورة العسكرية (111)".

واضافت ان "ذلك قد يؤدي إلى سماع أصوات من تلك الطائرات".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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