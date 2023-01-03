انت الان تتابع خبر أصوات "قوية" في سماء العاصمة بغداد.. الدفاع تصدر توضيحاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم خلال الأيام المقبلة، قيام طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، بالتحليق في سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة، لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، والاحتفال باستعراض التخرج لطلاب الدورة العسكرية (111)".واضافت ان "ذلك قد يؤدي إلى سماع أصوات من تلك الطائرات".