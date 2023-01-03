انت الان تتابع خبر بعد كأس العالم.. ميسي يعود لتدريبات سان جيرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443177-638083388196158385.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-03 | 11:19
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الخليج 365 – رياضة
يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد انتهاء إجازته التي تخطت 10 أيام، عقب الفوز مع منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر، على حساب منتخب فرنسا.
يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد انتهاء إجازته التي تخطت 10 أيام، عقب الفوز مع منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر، على حساب منتخب فرنسا.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميسي في طريقه للعودة إلى فرنسا، وسيتواجد في مركز تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم.
وذكرت الصحيفة أن "لاعبي سان جيرمان حصلوا على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، لكن سيتواجد مع ميسي كل من بريسنيل كيمبيبي ونونو مينديز وريناتو سانشيز وتيموثي بيمبيلي الذين يتعافون من إصابات مختلفة".
وسيخضغ النجم الأرجنتيني، إلى فحص طبي روتيني، بالإضافة إلى خوض جلسة تدريبية خفيفة.
وذكرت الصحيفة أن "لاعبي سان جيرمان حصلوا على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، لكن سيتواجد مع ميسي كل من بريسنيل كيمبيبي ونونو مينديز وريناتو سانشيز وتيموثي بيمبيلي الذين يتعافون من إصابات مختلفة".
وسيخضغ النجم الأرجنتيني، إلى فحص طبي روتيني، بالإضافة إلى خوض جلسة تدريبية خفيفة.
واستهل باريس سان جيرمان، عام 2023، بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه لانس، الأحد الماضي، على ملعب (بوليرت ديليليس)، في الجولة 17 من الدوري الفرنسي.
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