انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يشيد بالكرد "الفيليين": دورهم مهم في بناء حضارة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الاخير "استقبل في قصر بغداد، وفد تحالف الكرد الفيلية برئاسة الشيخ أسد الفيلي".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث التاريخ الناصع للكرد الفيليين ودورهم المهم في بناء حضارة العراق، بالإضافة إلى معاناتهم التي مروا بها وتطلعاتهم لإيجاد الحلول للمسائل العالقة التي تواجههم".



وبحسب البيان،أكّد رئيس الجمهورية أن "الكرد الفيليين جزء مهم من الشعب العراقي ونضال الحركة الكردية ضد الدكتاتورية، وقدّم أبناؤهم تضحيات جليلة من أجل الحرية، وتحملوا معاناة قاسية من التهجير والتغييب والاضطهاد "،لافتاً إلى أن" الفيليين يتمتعون بدور فعال من ناحية الحقوق والواجبات، ولهم إسهام مهم في بناء المجتمع وتقدمه وتطوره".

وأثنى رشيد، على فاعلية الكرد الفيليين بدعم الحركة الثقافية ورفدها "،مشيراً إلى" ضرورة إدامة هذه الفاعلية الحضارية الى الأجيال المقبلة".



من جهته، استعرض رئيس تحالف الكرد الفيلية أسد الفيلي أهم القضايا التي تواجه الكرد الفيليين، مؤكدا تمسكهم بهويتهم الوطنية رغم السياسات الظالمة التي تعرضوا لها. وفقا لبيان