انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بالتوسّع في شمول العوائل الفقيرة والمستحقة لنيل الحماية الاجتماعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني اجتمع، اليوم الثلاثاء، برئيس ومديري هيئة الحماية الاجتماعية وبحضور استشاريين "، مشددا خلال الاجتماع على "أهمية تحقيق الأهداف الرئيسة لقانون الحماية الاجتماعية، والاستفادة من الدعم الحكومي للوصول الى المستحقين الحقيقيين".وأكد رئيس مجلس الوزراء بأن "عمل هيئة الحماية وفاعليتها من ضمن أولويات الحكومة في منهاجها الوزاري، وأنها لن تسمح باستخدام هذا الملف لأي غرض غير إنساني، أو أن يكون عرضة للاستغلال السياسي".

ووجّه السوداني بـ "التوسع في شمول العوائل الفقيرة والمستحقة لنيل الحماية الاجتماعية"، مبيناً أن المستفيدين من الحماية الاجتماعية سيحصلون على حصّة من المواد الغذائية تتميز كماً ونوعاً، ابتداءً من شهر كانون الثاني الجاري".



وتطرّق الاجتماع إلى تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية في مشروع قانون الحماية الاجتماعية لعام 2023 وأكد على تأمين متطلبات الباحثين الاجتماعيين وتوفير كل السبل المطلوبة لإنجاح عملهم، كما وجّه الوزارة ومؤسسات الدولة والمحافظين بتقديم كل أشكال الدعم لهيئة الحماية الاجتماعية ودوائرها وأقسامها في المحافظات.