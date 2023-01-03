انت الان تتابع خبر تعود "لحرب الخليج".. العثور على رفات 12 شخصاً في أربع محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الدائرة القانونية ممثلة بمديرية حقوق الإنسان تستخرج رفات شهداء عراقيين جرّاء حرب الخليج الأولى". (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)
وأضافت أنه "استمراراً لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جرّاء حرب الخليج الأولى (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)، وإشارة الى مذكرتي التفاهم الموقعة بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية في العام ٢٠٠٨، للمدة من ۱۰/۲۱ لغاية ۲۰۲۰/۱۱/۱۰، قامت الكوادر الفنية في مديرية حقوق الإنسان - الدائرة القانونية، باستخراج (٤)رفات لشهداء عراقيين من ضمنها (۲) معلومة الهوية، و (۸) رفات إيرانية من ضمنها (٥) معلومة الهوية في قاطع عمليات ( البصرة ، ميسان ، واسط، وديالى)".
وتابعت الوزارة: "تم إيداع الرفات العراقية لدى شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة تمهيداً لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض إكمال الفحوصات الطبية.
وأضافت أنه "استمراراً لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جرّاء حرب الخليج الأولى (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)، وإشارة الى مذكرتي التفاهم الموقعة بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية في العام ٢٠٠٨، للمدة من ۱۰/۲۱ لغاية ۲۰۲۰/۱۱/۱۰، قامت الكوادر الفنية في مديرية حقوق الإنسان - الدائرة القانونية، باستخراج (٤)رفات لشهداء عراقيين من ضمنها (۲) معلومة الهوية، و (۸) رفات إيرانية من ضمنها (٥) معلومة الهوية في قاطع عمليات ( البصرة ، ميسان ، واسط، وديالى)".
وتابعت الوزارة: "تم إيداع الرفات العراقية لدى شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة تمهيداً لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض إكمال الفحوصات الطبية.