انت الان تتابع خبر تعود "لحرب الخليج".. العثور على رفات 12 شخصاً في أربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الدائرة القانونية ممثلة بمديرية حقوق الإنسان تستخرج رفات شهداء عراقيين جرّاء حرب الخليج الأولى". (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)

وأضافت أنه "استمراراً لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جرّاء حرب الخليج الأولى (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)، وإشارة الى مذكرتي التفاهم الموقعة بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية في العام ٢٠٠٨، للمدة من ۱۰/۲۱ لغاية ۲۰۲۰/۱۱/۱۰، قامت الكوادر الفنية في مديرية حقوق الإنسان - الدائرة القانونية، باستخراج (٤)رفات لشهداء عراقيين من ضمنها (۲) معلومة الهوية، و (۸) رفات إيرانية من ضمنها (٥) معلومة الهوية في قاطع عمليات ( البصرة ، ميسان ، واسط، وديالى)".



وتابعت الوزارة: "تم إيداع الرفات العراقية لدى شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة تمهيداً لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض إكمال الفحوصات الطبية.