انت الان تتابع خبر فنان مصري يهاجم منة شلبي: ندمان إني اشتغلت معاكي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - آدم تحدث بانفعال شديد في الإعلان الرسمي لحواره المنتظر مع الإعلامية أسما إبراهيم، حيث واجهته اسما بخبر يؤكد بكاء منة شلبي في غرفتها، وإعلان ندمها على العمل معه في "فيلم هندي"، ونسب إليها أنها قالت "أنا استاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت معاه".ورد أحمد أدم: أنا لو كان حصل حاجة بيني وبين منة شلبي كنت حبقى أول واحد يقول، وكنت أول واحد حيهاجم، أنا لو كنت سمعتها كنت فتحت باب الأوضة وقولتلها أنا اللي ندمان إني اشتغلت معاكي.

وتجاوز آدم حرج المفاضلة ما بين ثلاثي الكوميديا أحمد فهمي وكريم محمود عبد العزيز وأكرم حسني، مؤكدا أنه لا يحب مشاهدة المسلسلات.

كما اعترف بأنه حاول سماع ويجر ولكنه لا يفهم أغانيه وقال: أنا بحاول أسمعها ومبفهمهاش.



يذكر أن "فيلم هندي" عرض عام 2003 من بطولة أحمد آدم وصلاح عبدالله ومنة شلبي ورشا مهدي، من تألف هاني فوزي، وإخراج منير راضي، وجسدت منة دور حبيبة أحمد آدم التي تحاول التفرقة بينه وبين صديق عمره.