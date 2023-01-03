انت الان تتابع خبر اعقتال 7 مطلوبين للقضاء بتهم الارهاب في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن المنتشرة على مداخل محافظة بابل تمكنت من القاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق احكام المادة (٤/ارهاب)ارهاب خلال محاولتهما الدخول من احد منافذ المحافظة".وأضافت الخلية أن "مفارز المديرية الاخرى وبالتعاون مع قوة مشتركة القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم تجارة المواد المخدرة وفق مذكرات قضائية صادرة بحقهم (٢٨مخدرات) في احدى مناطق محافظة بابل، فيما تم حيث ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تستخدم في التعاطي بالاضافة الى مسدس".

وتابعت: "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم واحالتهم الى الجهات المعنية".

وفي سياق متصل، استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع الفرقة الحادية عشر من القبض على احد تجار المخدرات في منطقة الاعظمية ببغداد، حيث جاءت العملية وفق مذكرة قبض صادرة بحقه من احدى المحاكم المختصة". وفقاً للخلية.



ولفتت الخلية الى أن"مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية القت القبض على احد مروجي وتجار السموم المخدرة في قضاء الحمزة الشرقي، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وبالتعاون مع شؤون المخدرات، وهو احد ابرز اهداف المديرية انفا".