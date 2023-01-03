انت الان تتابع خبر تشكيل لجنة لمتابعة توزيع المواد الخاصة بنزلاء دائرة الإصلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير العدل خالد شواني أشرف بشكل شخصي على توزيع المواد السجنية المختلفة على نزلاء دائرة الإصلاح العراقية، إضافة الى التجهيزات الخاصة بالحراس الإصلاحيين، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للأقسام السجنية في دائرة الإصلاح العراقية برفقة وكيل الوزارة الاقدم زياد خليفة التميمي"، مبينة أن "الوزير اطلع على المخازن ونوعية وكميات المواد التي تم شراؤها قبل أيام والمخصصة للنزلاء والحراس الإصلاحيين".واكد الوزير ان "تقارير الجهات الرقابية التي ترد الوزارة تشير الى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون بالمواد السجنية بشكل كامل، على الرغم من دفع استحقاقاتهم المالية للسنوات السابقة".

وأضاف شواني: "على إثر ذلك، بادرنا بتشكيل لجان متخصصة بهذا الشأن، وبما يضمن وصول التجهيزات كاملة الى النزلاء، وبأشراف شخصي ومستمر من قبلنا".

وأشار وزير العدل الى انه "تم تشكيل لجنة برئاسة السيد وكيل الوزارة الاقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع اية شبهات فساد في الشراء والتوزيع".



وتابع البيان، ان " وزير العدل وخلال جولته الميدانية الى الأقسام السجنية، ولقائه بالنزلاء والاستماع اليهم، اصدر أمراً بمنع بيع أية مادة في الحوانيت تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل للنزلاء"، مؤكدا أنه "يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والاطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الانسان ومن بينهم النزلاء".