انت الان تتابع خبر جنايات واسط تعلن نسبة حسم 100%‎ لدعاوى المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "عدد الدعاوى وصل إلى 322 دعوى من بينها حكما واحدا بالاعدام و(6) احكام بالسجن المؤبد و (132) حكماً بالسجن المؤقت لعام 2022".

وأضاف أن "دعاوى المخدرات توزعت كالتالي وهي (146) متاجرة و(47) ترويج و(129) تعاطي والتي تم حسمها بالكامل لعام الفين واثنين وعشرين"، مبينا أن "احكاما مختلفة قد صدرت لكل دعوى حسب الجريمة وكمية المخدرات المضبوطة".