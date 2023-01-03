انت الان تتابع خبر بينها تخص تجارة المخدرات.. وزير الداخلية يصدر عدة توجيهات "هامة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أجرى زيارة تفقدية، اليوم الثلاثاء، الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعقد اجتماعا موسعا مع مديرها العام ومديري المديريات في بغداد والمحافظات، اطلع فيه على الجهود التي تبذلها كوادر المديرية في مكافحة المخدرات".وبحسب البيان، أكد الوزير، أن "المخدرات آفة لا بد من التخلص منها ومنع تداعياتها السلبية على المجتمع لما لها من آثار وتبعات كارثية على السلم المجتمعي"، مشددا على أهمية تنفيذ مذكرات القبض بحق تجار المخدرات والمروجين لها، كونه واجباً لابد من إنجازه على أتم وجه".

وشدد الشمري على "تفعيل الجانب الاستخباري الدقيق لملاحقة ومتابعة المتاجرين بهذه السموم الفتاكة والمتعاطين لها وتقديمهم الى العدالة".



ووجه وزير الداخلية مدير عام مكافحة المخدرات بـ"تعزيز الجهود على الحدود وفي المنافذ الحدودية مع التنسيق مع دول الجوار لمنع عمليات تهريب وإدخال المواد والحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية الى داخل البلاد، مؤكدا ضرورة "العمل على تأسيس قاعدة معلومات لشبكات تجارة المخدرات ومروجيها وإلقاء القبض عليهم بأسرع وقت"، مبينا "وجود تقييم لعمل المديرية خلال الفترة المقبلة".