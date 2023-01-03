انت الان تتابع خبر على رأسهم ميسي.. أبرز 5 نجوم تنتهي عقودهم رسميًا في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونرصد لكم قائمة بأسماء 5 لاعبين كبار تنتهي عقودهم في 2023، وأبرز المعلومات التي تتحدث عن مصيرهم المرتقب ووجهتهم القادمة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي

أكثر اللاعبين شعوراً بالسعادة في الوقت الحالي، بعد نجاح النجم البالغ من العمر 35 عاماً في قيادة المنتخب الأرجنتيني نحو لقب مونديال قطر 2022، ليكمل بهذا اللقب مسيرة أسطورية، جعلت الكثيرين يؤكدون أن ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل على مرّ تاريخ كرة القدم.



انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في 10 أغسطس/ آب 2021، في عقد يمتد لعامين؛ حيث ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023، لكن التقارير تشير إلى اقتراب توصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد هذا العقد.

ما هو مؤكد أن جميع أندية العالم تحلم بالحصول على خدمات ميسي حال انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، فاللاعب المخضرم يملك سحراً فائقاً ساعده في تسجيل 7 أهداف بالمونديال، والحصول على لقب "أفضل لاعب"، إلى جانب تسجيله 7 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ما يعني أن الكرة الذهبية الثامنة تُطبخ على نار هادئة بكل تأكيد.



انضم النجم الألماني توني كروس، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى صفوف ريال مدريد في 17 يوليو/ تموز 2014 قادماً من بايرن ميونيخ، ومنذ ذلك الوقت بات أحد أهم لاعبي النادي الملكي، وأسهم بقوة في سيطرة الفريق على الكرة الأوروبية.

يعد كروس من أبرز ركائز خط وسط ريال مدريد في العقد الأخير إلى جانب لوكا مودريتش وكاسيميرو الراحل صوب مانشستر يونايتد؛ إذ كان للثلاثي دور مهم في الإنجاز التاريخي المتمثل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية.

ولعب كروس 12 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، أحرز خلالها هدفاً وصنع آخر، مع تقديم مستويات مذهلة دفعت إدارة ريال مدريد إلى بحث فكرة تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2023، لكن اللاعب الألماني يفضل عدم اتخاذ قراره النهائي حتى نهاية الموسم الحالي، وسط توقعات بإمكانية اعتزاله اللعب بصورة نهائية.

الإيطالي جورجينهو

على الرغم من عدم تجاوز جورجينهو حاجز الـ31 عاماً، فإن مستواه الفني والبدني لم يعد كما السابق؛ إذ خاض اللاعب الإيطالي 15 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، محرزاً هدفين دون تقديم أية مساعدة حاسمة.

ينتهي عقد جورجينهو في 30 يونيو 2023، بعد 5 مواسم قضاها في البلوز، وتؤكد جميع المعلومات أن اللاعب في طريقه إلى الرحيل من أجل العودة إلى إيطاليا، أو الانضمام إلى برشلونة في صفقة مجانية.

الفرنسي كريم بنزيما

انضم المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 35 عاماً والفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي، إلى صفوف ريال مدريد في 9 يوليو 2009، قادماً من ليون الفرنسي.

وبعد أن عاش لسنوات عديدة في ظل كريستيانو رونالدو داخل النادي الملكي، تحوّل بنزيما إلى آلة قاتلة لتسجيل الأهداف؛ إذ كان له دور كبير في حصد النادي الملكي للقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وينتهي عقد بنزيما في 30 يونيو 2023، ويبدو قريباً من الحصول على عام إضافي في أروقة النادي الملكي، لكنه مطالب بالتأكيد على تجاوزه الإصابة التي تسببت في غيابه عن كثير من مباريات هذا الموسم، إلى جانب استعادة حالته المزاجية الرائعة بعد معاناته من أزمة مع المنتخب الفرنسي انتهت باستبعاده من مونديال قطر 2022 بحجة الإصابة.

الفرنسي أدريان رابيوت

مع تألقه اللافت في يوفنتوس هذا الموسم، ودوره الكبير في وصول فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022، استعاد أدريان رابيوت، البالغ من العمر 27 عاماً، بريقه المفقود بعد فترة صعبة مع باريس سان جيرمان.

ويقترب رابيوت من إنهاء عقده مع يوفنتوس وتحديداً في 30 يونيو 2023، بعد خوض 11 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم. وفي ظل معاناة يوفنتوس يمكن القول إن رحيل رابيوت أقرب للمنطق، وقد تكون إنجلترا وجهته المقبلة، وتحديداً مانشستر يونايتد عبر ميركاتو الشتاء المرتقب.

