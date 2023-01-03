انت الان تتابع خبر المنتخبات الخليجية تتوافد الى البصرة للمشاركة في بطولة خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوفود والمنتخبات الخليجية المشاركة في بطولة خليجي خمسة وعشرين التي تحتضنها محافظة البصرة تستمر بالتوافد الى المحافظة عبر المنافذ البرية والجوية. فيما عبّرت الجماهير الخليجية عن سعادتها على حفاوة الاستقبال.

تواصل الوفود والمنتخبات الخليجية المشاركة في خليجي خمسة وعشرين الذي سيقام في مدينة البصرة توافدها من خلال مطار البصرة الدولي ومنفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت، فيما عبّرت الجماهير الخليجية التي وصلت مبكّرا عن سعادتها على حفاوة الاستقبال والكرم العراقي.

الجماهير العمّانية التي وصلت عن طريق منفذ سفوان البري أبدت إعجابها ودهشتها من الكرم العراقي والبصري خصوصا .

وشهدت محافظة البصرة وصول المنتخب العماني والاماراتي واليمني فضلا عن المنتخب العراقي والوفود الاعلامية الخليجية والمحلية.