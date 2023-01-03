انت الان تتابع خبر مواقع التواصل تضج بأنباء وفاة الفنان قاسم الملاك.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت التقنية في توضيح تابعته الخليج 365 أن "صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتضمنُ وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك"، مبينة أن "الخبر المتداول مزيف، وما يزال الفنان العراقي (قاسم الملاك) حيا يرزق، وللتأكد أكثر قمنا مراجعة حسابات ابناء وأحفاد الممثل عبر مواقع التواصل والتي تخلو من هذا الموضوع".وتابعت، أن "(زيد الملاك) حفيد الممثل القدير، نفى الأنباء المتداولة بشأن وفاة جده مؤكدا ان الخبر كاذب وذلك عبر نشره قصة (story) في حسابه الرسمي على الانستغرام".

علما ان هذا الإشاعة تتداولها الصفحات بين فترة وأخرى دون الاستناد على مصدر في نقلها وتم تكذيبها مرارا وتكرارا في موقعنا الإلكتروني وحساباتنا في مواقع التواصل، بحسب موقع التقنية.

