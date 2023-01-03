انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة بعدد وفيات المواطنين والمنتسبين إثر الحرائق خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال منسق إعلام مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح في حديث لـ الخليج 365، إن "المديرية قدمت خلال عام 2022 شهيد واحد وأكثر من 50 منتسباً جريحاً خلال عمليات الانقاذ واطفاء الحرائق في عموم محافظات العراق".وبشأن وفيات الحرائق، أضاف صباح إن "خلال عام 2020 كان عدد الوفيات نتيجة الحرائق 210 مواطناً، وفي عام 2021 كان 324، وفي عام 2022 كان 321، ليكون المجموع خلال الثلاث سنوات الماضية 855 مواطناً توفى نتيجة الحرائق".

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع المدني، إحصائيات حوادث الحريق التي تم إخمادها من قبل رجال الإطفاء في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان خلال العام 2022.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن تلك الإحصائيات شملت حوادث حريق التي اندلعت داخل مباني حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها.



وبلغت تلك الحرائق في مجموعها (32477) (اثنين وثلاثين ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعين حادث حريق) خلال عام 2022 إذ تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة وتصدر جانب الرصافة على جانب الكرخ بعدد الحوادث فيما كانت محافظة كركوك أقل المحافظات في أعداد حوادث الحريق حيث بلغت (906) حوادث حريق مسجل أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

أما أسباب حوادث الحريق فإنها توزعت كالآتي:

1-تصدر التماس الكهربائي بـ (13297) حادثا حريق في عام 2022 نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية لتشكل 47% من مسببات اندلاع حوادث الحريق في العراق.

2- عبث الأطفال فقد تسبب بـ (5589) حادث حريق.

3- الإهمال تسبب باندلاع بـ (2126) حادث حريق.

4- أعقاب الشكائر تسببت بـ (1362) حادث حريق.

5- حوادث حريق العمد بفعل فاعل بلغت بـ (1280) حادث حريق.

6- حوادث الحريق بسبب شرارة خارجية بلغت بـ (878) حادث حريق.

7- حوادث حريق التسرب الغازي بلغت بـ (774) حادث حريق.

8- حوادث تسرب الوقود بلغت بـ (222) حادث حريق.

9- حوادث حريق بسبب نزاع عشائري بلغت بـ (120) حادث حريق.

10- حوادث حريق اصطدام وسائل النقل بلغت بـ (116) حادث حريق.

11- حوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي بلغت ب (25) حادث حريق.

12- حوادث الحريق بسبب انفجار بلغت بـ (18) حادث حريق.

13- إضافة لي أسباب متفرقة أخرى سجلتها مديرية الدفاع المدني من خلال تقارير الأدلة الجنائية المحددة والمعنية وفق القانون للتحقيق بأسباب الحوادث.