انت الان تتابع خبر رغم المخاوف.. ارتفاع إنتاج "تسلا" في الربع الاخير من 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسلمت تسلا خلال الربع الأخير من العام الماضي 388131 سيارة من الطراز موديل3 الصالون والسيارة موديل واي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بزيادة نسبتها 4% سنويا، كما سلمت الشركة 17147 سيارة من الطراز موديل إس/إكس بزيادة نسبتها 9% سنويا.وبلغ إنتاج الشركة خلال الربع الأخير 439701 سيارة.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي تسليمات تسلا خلال العام الماضي ككل 31ر1 مليون سيارة بزيادة نسبتها 40% سنويا، في حين زاد الإنتاج بنسبة 47% إلى 37ر1 مليون سيارة.

