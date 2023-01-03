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"جولة مصحوبة بأغاني وأسلحة".. "مراهق" بمركبة حكومية ينادي بأجهزة النداء على طعام!

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لمجموعة من الشباب يتجولون في احدى الشوارع بسيارة حكومية وحاملين معهم اسلحة نارية.

وبحسب المقطع المصور فأن "4 شباب يتجولون احدى الشوارع في سيارة حكومية وحاملين معهم اسلحة نارية".

 

ودعا مراقبون، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لمتابعة هذا الامر والحد من هذه الظاهرة المتكررة ومحاسبة المقصرين والمخالفين.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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