"جولة مصحوبة بأغاني وأسلحة".. "مراهق" بمركبة حكومية ينادي بأجهزة النداء على طعام!

ودعا مراقبون، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لمتابعة هذا الامر والحد من هذه الظاهرة المتكررة ومحاسبة المقصرين والمخالفين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012