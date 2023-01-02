انت الان تتابع خبر العامري والحكيم يؤكدان على توحيد المواقف وتحديد الأولويات الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل الحكيم، في مكتبه ببغداد اليوم، بحضور أعضاء من المكتبين السياسيين لكل من منظمة بدر وتيار الحكمة الوطني".

وشهد اللقاء "بحث تطورات المشهد السياسي، والتأكيد على ضرورة توحيد الموقف الوطني الداعم الحكومة لتتمكن من إنجاز برنامجها الوزاري بهدف النهوض بواقع البلاد".



وشدد الجانبان على "أهمية تحديد الحكومة للأولويات المطلوبة في هذه المرحلة، والعمل على وضع الحلول الناجعة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا وتطمئن الشعب وتستجيب لتطلعاته".