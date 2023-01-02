اخبار العالم / اخبار العراق

العامري والحكيم يؤكدان على توحيد المواقف وتحديد الأولويات الحكومية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر العامري والحكيم يؤكدان على توحيد المواقف وتحديد الأولويات الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل الحكيم، في مكتبه ببغداد اليوم، بحضور أعضاء من المكتبين السياسيين لكل من منظمة بدر وتيار الحكمة الوطني".

وشهد اللقاء "بحث تطورات المشهد السياسي، والتأكيد على ضرورة توحيد الموقف الوطني الداعم الحكومة لتتمكن من إنجاز برنامجها الوزاري بهدف النهوض بواقع البلاد".


وشدد الجانبان على "أهمية تحديد الحكومة للأولويات المطلوبة في هذه المرحلة، والعمل على وضع الحلول الناجعة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا وتطمئن الشعب وتستجيب لتطلعاته".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا