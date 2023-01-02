انت الان تتابع خبر المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش فقرات الموازنة التي تنطوي على تطوير الخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، إذ جرى مناقشة مسوّدة قانون الموازنة العامة الاتحادية، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري".



وناقش الاجتماع، وفق البيان، "محاور الموازنة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية في الصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة وعموم الجوانب الخدمية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، كما بحث المحاور التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق فيها".