انت الان تتابع خبر إيران: سنرد بحزم على أي تهديدات إسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن موسوي قوله، بان "الكيان الصهيوني في أسوأ حالاته، على امتداد تاريخه الفاقد للجذور"، مشيرا إلى أن "حالة التخبط والضياع التي تمر بها إسرائيل، دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحالف مع أكثر الأحزاب اليمينية تطرفا، بهدف تشكيل حكومته، وإخراجها من الفوضى".وأضاف، "أحيانا نسمع إشاعات مصدرها الكيان الصهيوني وبعض مسؤوليه، ومن هنا نرد عليهم أن القوات المسلحة الإيرانية سوف ترد بحزم على أي تهديد من الكيان الصهيوني للأراضي الإيرانية، وأن الرد سيكون أضعاف التهديد الإسرائيلي".

واشار موسوي الى، أن "تحركات العدو تحت المراقبة المستمرة والدقيقة، وأن الجيش على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وسيكون الرد حاسما وسريعا".

