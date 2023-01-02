انت الان تتابع خبر مقتل 63 جنديا روسيا جراء قصف أوكراني على منطقة ماكيفكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه، أن "63 جنديا روسياً قتلوا "نتيجة للقصف بأربعة صواريخ تحمل رؤوساً حربية شديد الانفجار على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الروسية في ماكيفكا".

وأوضحت وزارة الدفاع أن "كييف تطلق صواريخ من طراز "هيمارس" على نقطة انتشار مؤقتة لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ماكيفكا، في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وتم إسقاط صاروخين.



وتابعت: "قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ميكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين من نوع "هيمارس".

واضافت الوزارة :"نتيجة إصابة نقطة انتشار مؤقتة بأربعة صواريخ برأس حربي شديد الانفجار، قتل 63 جنديا روسيا. وسيتم تزويد أقارب وأصدقاء الجنود القتلى بكل المساعدة والدعم اللازمين".



وفي وقت سابق ، توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانتصار على روسيا خلال عام 2023، قائلا إن "ذلك سيتحقق من خلال العمل الجاد وليس المعجزات".

وقال الرئيس الأوكراني "اليوم هناك أمنية واحدة فقط، وسوف تتحقق ليس بمعجزة وإنما من خلال عملنا وكفاحنا والمساعدة المشتركة والإنسانية، عام جديد سعيد، عام انتصارنا".

