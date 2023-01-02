انت الان تتابع خبر بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ الخليج 365، أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غد الثلاثاء الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٣ ، بمناسبة هذه الذكرى الأليمة".الدوائر والمديريات التابعة إلى محافظة بغداد المشمولة بالعطلة، هي:

١- ديوان محافظة بغداد ودوائره.

٢-مديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) وجميع المدارس التابعة لهذه المديريات.

٣- دائرتا صحتي بغداد الكرخ والرصافة وجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لهما.

٤-مديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر).

٥- مديرية زراعة بغداد.



٦-مديريات (بلديات محافظة بغداد، ماء محافظة بغداد، ومجاري محافظة بغداد).

٧-مديرية العمل والشؤون الاجتماعية (فقط الدوائر المرتبطة بمحافظة بغداد).