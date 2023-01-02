انت الان تتابع خبر بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ الخليج 365، أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غد الثلاثاء الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٣ ، بمناسبة هذه الذكرى الأليمة".
الدوائر والمديريات التابعة إلى محافظة بغداد المشمولة بالعطلة، هي:
٣- دائرتا صحتي بغداد الكرخ والرصافة وجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لهما.
٥- مديرية زراعة بغداد.
٦-مديريات (بلديات محافظة بغداد، ماء محافظة بغداد، ومجاري محافظة بغداد).
الدوائر والمديريات التابعة إلى محافظة بغداد المشمولة بالعطلة، هي:
١- ديوان محافظة بغداد ودوائره.
٢-مديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) وجميع المدارس التابعة لهذه المديريات.
٣- دائرتا صحتي بغداد الكرخ والرصافة وجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لهما.
٤-مديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر).
٥- مديرية زراعة بغداد.
٦-مديريات (بلديات محافظة بغداد، ماء محافظة بغداد، ومجاري محافظة بغداد).
٧-مديرية العمل والشؤون الاجتماعية (فقط الدوائر المرتبطة بمحافظة بغداد).