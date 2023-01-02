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بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ الخليج 365، أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غد الثلاثاء الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٣ ، بمناسبة هذه الذكرى الأليمة".

الدوائر والمديريات التابعة إلى محافظة بغداد المشمولة بالعطلة، هي:

١- ديوان محافظة بغداد ودوائره.

٢-مديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) وجميع المدارس التابعة لهذه المديريات.

٣- دائرتا صحتي بغداد الكرخ والرصافة وجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لهما.
٤-مديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر).

٥- مديرية زراعة بغداد.


٦-مديريات (بلديات محافظة بغداد، ماء محافظة بغداد، ومجاري محافظة بغداد).

٧-مديرية العمل والشؤون الاجتماعية (فقط الدوائر المرتبطة بمحافظة بغداد).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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