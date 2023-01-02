انت الان تتابع خبر بنزيما يوعد جماهير مدريد بأنجازات جديدة خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد بنزيما، في تصريحات لقناة ريال مدريد ، خلال يوم مفتوح مع الجماهير، أن "عام 2022 كان مليئا بالليالي الرائعة بالنسبة للفريق الملكي في ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي شهد عدة انتفاضات، لا سيما في دوري أبطال أوروبا ".وقال المهاجم الفرنسي، عقب توقيع تذكارات لمئات الجماهير في ملعب ألفريدو دي ستيفانو: "سأظل أتذكر كل مواجهات عام 2022، والليالي الرائعة في دوري أبطال أوروبا".

وقدم بنزيما وعدا لجماهير ريال مدريد، بالقول: "أتمنى الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، فما دمنا في أفضل ناد في العالم فيجب علينا دائما الفوز بالبطولات، ونتعهد بأننا سنواصل العمل من أجل ذلك حتى النهاية".

ووجه بنزيما الشكر لمشجعين ريال مدريد الذين استمتعوا بصباح أعياد الميلاد في المجمع الرياضي، حيث قال لهم: "سعداء للغاية بأننا معهم، لدينا القليل من الوقت، لكن عندما تتاح الفرص فيجب علينا أن نستمتع معهم".



يذكر أن كريم بنزيما قاد ريال مدريد في 2022 للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، كما توج هو على الصعيد الشخصي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وخاض بنزيما 46 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في كل االبطولات، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 15.

