انت الان تتابع خبر مكتب السوداني يخاطب الداخلية لفك أزمة زحامات بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لمعالجة الاختناقات المرورية في مدينة بغداد والسيطرات الخارجية لمداخل العاصمة وإيجاد حلول عملية وسريعة تتحاكى مع هموم المواطن في تعطيل اعماله والتزاماته".وأضاف: "وعلامنا الاليات التي ستعمل بها دوائركم بهذا الصدد والمباشرة بفتح الاختناقات والطرق المغلقة الرئيسية والداخلية وتامين انسيابية حركة سيارات الحمل في مداخل محافظة بغداد وعدم تكديسها في ارتال طويلة تأخذ مسافة من الشوارع الرئيسة".