انت الان تتابع خبر برلمانية تحدد سعر الدولار في موازنة 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "سعر صرف الدولار في الموازنة المالية لعام 2023 سيكون 1450 دينار مقابل كل دولار "، مؤكدة أن "هذا السعر مثبت لغاية الان في مسودة الموازنة لدى الحكومة التي سترسلها في وقت لاحق الى مجلس النواب".وأضافت الموسوي أن "البرلمان يعمل على استضافة محافظ البنك المركزي العراقي قريباً لمعرفة اسباب الارتفاع الجنوني لاسعار سعر الصرف وكيفية تطبيق الحلول لمنع التأثيرات السلبية لارتفاع سعر الصرف على المواطنين".

يذكر أن اسعار الدولار في الاسواق المحلية ارتفعت في وقت سابق الى 158 ألف دينار مقابل الـ100 دولار.

ووصف محافظ البنك المركزي في وقت سابق، ارتفاع سعر الصرف، بـ"حالة مؤقتة جاءت بعد تأثيرات داخلية وخارجية لتطبيق المعايير الدولية، فيما أكد أن وضع العراق أفضل بكثير من دول أخرى ولا مجال لمقارنته بها.