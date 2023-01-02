انت الان تتابع خبر النزاهة: رئيسا مجلسي الوزراء والقضاء أول المفصحين عن الذمة المالية للعام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دائرة الوقاية في الهيئة أشارت في بيان ورد لـ الخليج 365، إلى أنَّها "تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (محمد شياع صبار)، ليغدو أول المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري 2023".



وأضافت إنها "تلقَّت أيضاً استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس القضاء الأعلى (فائق زيدان خلف).".

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ ج ، هـ) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، و رئیس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

