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انت الان تتابع خبر احتفالات مميزة للنجوم مع أسرهم في وداع عام 2022 (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - - نوال الزغبي
نوال الزغبي النجمة اللبنانية احتفالها برأس السنة جاء مميزا ومؤثرا كذلك بعد نشرها لصورة تجمعها بوالده عبر حسابها على "انستغرام"، حيث حرصت نوال على تأكيد مدى تعلقها بوالدها وحبها الكبير فكتب تعليقا قالت فيه: "الأب هو السند"، وتفاعلت ابنتها تيا ديب مع صورة كما أعجب العديد من النجوم والمشاهير بالصورة التي تجمع النجمة اللبنانية بوالدها وامتنانها الكبير له.
وكانت نوال الزغبي قد نشرت في الأيام الأخيرة أكثر من صورة احتفالا بهذه المناسبة.
النجم مروان خوري فاجئ الجمهور كذلك بصورة عبر حسابه على "انستغرام"، تجمعه مع زوجته ندى رمال وأفراد عائلته في أحدث ظهور رسمي لهما معا بعد ارتباطهما، وخطفت الصورة الأنظار خصوصا أن النجم اللبناني اتخذ خطوة الارتباط بدون الكشف عن تفاصيل أكثر عنها، بينما نشرت كذلك ندى رمال، زوجة الفنان مروان خوري، صورة لهما عبر حسابها على "إنستغرام" احتفالًا بنهاية عام 2022، وظهر الثنائي في صورة رومانسية وعلقت ندى رمال عليها فكتبت: "عيد ميلاد سعيد لنا".
نانسي عجرم احتفلت كذلك مع أفراد أسرتها بالعام الجديد وظهرت مع زوجة شقيقها نبيل في أجواء سيطر عليها المرح والاحتفال.
أسرة عاصي الحلاني اجتمعت كذلك بمناسبة رأس السنة، حيث نشر الفنان اللبناني صور جماعية يظهر فيها عائلته.
وقدم الحلاني التهنئة لجمهوره على العام الجديد فكتب تعليقا على الصورة قال فيه: "عام سعيد، عائلة عاصي الحلاني".
محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، احتفل كذلك برأس السنة مع أسرتها، حيث نشر النجم المصري عبر حسابه على "انستغرام" أكثر من صورة يظهر فيها مع ابنتيه مكة وكيان وزوجته، ولفت الأنظار ارتداء النجم المصري وأسرتها لبيجامات متماثلة وخلفهم شجرة الاحتفال وسط أجواء عائلية سيطرت عليها البهجة، وتفاعل مع صوره العديد من متابعيه.
نوال الزغبي النجمة اللبنانية احتفالها برأس السنة جاء مميزا ومؤثرا كذلك بعد نشرها لصورة تجمعها بوالده عبر حسابها على "انستغرام"، حيث حرصت نوال على تأكيد مدى تعلقها بوالدها وحبها الكبير فكتب تعليقا قالت فيه: "الأب هو السند"، وتفاعلت ابنتها تيا ديب مع صورة كما أعجب العديد من النجوم والمشاهير بالصورة التي تجمع النجمة اللبنانية بوالدها وامتنانها الكبير له.
وكانت نوال الزغبي قد نشرت في الأيام الأخيرة أكثر من صورة احتفالا بهذه المناسبة.
- مروان خوري
النجم مروان خوري فاجئ الجمهور كذلك بصورة عبر حسابه على "انستغرام"، تجمعه مع زوجته ندى رمال وأفراد عائلته في أحدث ظهور رسمي لهما معا بعد ارتباطهما، وخطفت الصورة الأنظار خصوصا أن النجم اللبناني اتخذ خطوة الارتباط بدون الكشف عن تفاصيل أكثر عنها، بينما نشرت كذلك ندى رمال، زوجة الفنان مروان خوري، صورة لهما عبر حسابها على "إنستغرام" احتفالًا بنهاية عام 2022، وظهر الثنائي في صورة رومانسية وعلقت ندى رمال عليها فكتبت: "عيد ميلاد سعيد لنا".
- نانسي عجرم
نانسي عجرم احتفلت كذلك مع أفراد أسرتها بالعام الجديد وظهرت مع زوجة شقيقها نبيل في أجواء سيطر عليها المرح والاحتفال.
- عاصي الحلاني
أسرة عاصي الحلاني اجتمعت كذلك بمناسبة رأس السنة، حيث نشر الفنان اللبناني صور جماعية يظهر فيها عائلته.
وقدم الحلاني التهنئة لجمهوره على العام الجديد فكتب تعليقا على الصورة قال فيه: "عام سعيد، عائلة عاصي الحلاني".
- محمد صلاح
محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، احتفل كذلك برأس السنة مع أسرتها، حيث نشر النجم المصري عبر حسابه على "انستغرام" أكثر من صورة يظهر فيها مع ابنتيه مكة وكيان وزوجته، ولفت الأنظار ارتداء النجم المصري وأسرتها لبيجامات متماثلة وخلفهم شجرة الاحتفال وسط أجواء عائلية سيطرت عليها البهجة، وتفاعل مع صوره العديد من متابعيه.
- ليونيل ميسي
أسرة ليونيل ميسي احتفلت برأس السنة والتي جاءت في أجواء الإنجاز التاريخي للنجم الأرجنتيني الذي حقق كأس العالم 2022 في قطر، ونشرت أنتونيلا روكوز زوجة ليونيل ميسى صورة من أجواء الاحتفال عبر حسابها على "انستغرام"، وحظيت أيضا الصورة على إعجاب ما يقارب من 5 مليون متابع.
- ديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام ظهر كذلك في صورة عائلية جمعته مع أسرته نشرتها زوجته النجمة الشهيرة فكتوريا بيكهام عبر حسابها على "انستغرام"، كما أعاد روميو بيكهام نجل لاعب منتخب انجلترا السابق الصور عبر حسابه كذلك احتفالا برأس السنة.