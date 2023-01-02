انت الان تتابع خبر اصطدام مروحيتين فوق أحد شواطئ استراليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة، أن المروحية الأخرى تمكنت من الهبوط بسلام بعد الاصطدام بالقرب من مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على غولد كوست، الذي يبعد 45 ميلا جنوب بريسبان في ولاية كوينزلاند.

وأغلقت السلطات طريق سي وورلد درايف المؤدي إلى موقع التحطم. يقع منتزه سي وورلد الترفيهي في مكان قريب من الموقع.



وقالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن المسعفين والشرطة في مكان الحادث.

تعد منطقة غولد كوست واحدة من أكثر المواقع السياحية شهرة في البلاد، وهي الأكثر ازدحاما في شهر يناير، وهو وقت الذروة لقضاء العطلات في أستراليا.

