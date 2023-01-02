وفد المنتخب الاماراتي يصل البصرة



استقبلَ عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم، اليوم الاثنين، وفدَ المنتخب الإماراتي المشارك في خليجي ٢٥ في مطار البصرة.

وقالَ بحر العلوم في بيان ورد لـ الخليج 365: "نعملُ على تهيئة جميع الظروف المناسبة لإظهار البطولة من جميع الأمور الإدارية والتنظيميّة واللوجستيّة بأفضل صورةٍ". وأشادَ الوفد الإماراتي بـ"عمليةِ الاستقبال وانسيابيّة إكمال الإجراءات".

