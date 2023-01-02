انت الان تتابع خبر وفد المنتخب الاماراتي يصل البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443022-638082407428362914.jpg
استقبلَ عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم، اليوم الاثنين، وفدَ المنتخب الإماراتي المشارك في خليجي ٢٥ في مطار البصرة.
وأشادَ الوفد الإماراتي بـ"عمليةِ الاستقبال وانسيابيّة إكمال الإجراءات". Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-02 | 07:58
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استقبلَ عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم، اليوم الاثنين، وفدَ المنتخب الإماراتي المشارك في خليجي ٢٥ في مطار البصرة.
وقالَ بحر العلوم في بيان ورد لـ الخليج 365: "نعملُ على تهيئة جميع الظروف المناسبة لإظهار البطولة من جميع الأمور الإدارية والتنظيميّة واللوجستيّة بأفضل صورةٍ".
وأشادَ الوفد الإماراتي بـ"عمليةِ الاستقبال وانسيابيّة إكمال الإجراءات".