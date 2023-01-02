اخبار العالم / اخبار العراق

وفد المنتخب الاماراتي يصل البصرة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وفد المنتخب الاماراتي يصل البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443022-638082407428362914.jpg
خليجي 25

2023-01-02 | 07:58

وفد المنتخب الاماراتي يصل البصرة

المصدر:

102 مشاهدة


استقبلَ عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم، اليوم الاثنين، وفدَ المنتخب الإماراتي المشارك في خليجي ٢٥ في مطار البصرة.

وقالَ بحر العلوم في بيان ورد لـ الخليج 365: "نعملُ على تهيئة جميع الظروف المناسبة لإظهار البطولة من جميع الأمور الإدارية والتنظيميّة واللوجستيّة بأفضل صورةٍ".

وأشادَ الوفد الإماراتي بـ"عمليةِ الاستقبال وانسيابيّة إكمال الإجراءات".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا