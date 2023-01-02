انت الان تتابع خبر القبض على متهم "هارب" من أحد سجون البصرة عام 2013 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم اعتقال متهم هارب من أحد السجون في المحافظة لشروعه بارتكاب جريمة قتل مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات ومحكوم (١٥ سنة )".

وأضافت أنه "بعد ورود إخبار عن مكان تواجد المتهم الهارب والمطلوب بعدة قضايا الى مركز شرطة المربد على الفور تم تشكيل قوة من مركز شرطة المربد، وتنفيذ عملية تفتيش لداره، أسفرت عن إلقاء القبض عليه".



وأشارت القيادة الى، اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".