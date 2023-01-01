انت الان تتابع خبر طهران توجه اتهاماً جديداً يخص "اغتيال سليماني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "أمريكا والغرب يضعون العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قاسم سليماني"، مؤكدا أن "طهران أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطون بعملية الاغتيال في قائمتها السوداء".وأضاف عبد اللهيان أن "الأمريكيين طلبوا في إحدى جولات مفاوضات فيينا حذف المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء".

وفي يوليو 2022، أدرجت إيران 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، على خلفية تورطهم في تقديم الدعم لـ"منظمة تخريبية".

وأعلنت لجنة التحقيق الإيرانية المكلفة بقضية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم ‏سليماني، أن لائحة الاتهام في الجريمة باتت ‏جاهزة تقريبا.‏



وقال عباس علي قدخدعي، أمس السبت، إن إيران ومؤسسات مختلفة في البلاد، بما في ذلك وزارة الخارجية والنظام القضائي في البلاد، اتخذت بعض الإجراءات الجيدة لمحاكمة قتلة سليماني، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف كادخدائي أن القضاة والمدعين الإيرانيين يتابعون سير القضية، من أجل مساعدتها في الوصول إلى نتيجة قانونية مقبولة.

يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم مطار بغداد الدولي.

وأعلنت الدفاع الأمريكية، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.