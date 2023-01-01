انت الان تتابع خبر في كربلاء.. اعتقال 11 شخصاً بينهم "رئيس عصابة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الأحد، باعتقال 11 شخصاً بينهم "رئيس عصابة" بتهمة المخدرات في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعملية مشتركة، مديرية مكافحة اجرام كربلاء وخلية الصقور تلقي القبض على رئيس عصابة وتاجر بالمخدرات مع ثمانية أشخاص وامرأتين".

وأضاف المصدر أن "الاعتقال تم بعد مواجهات طالت أكثر من 5 ساعات في منطقة المحمدية المجاورة لمركز المدينة من الجهة الشمالية للمحافظة"، مشيراً الى انه "تم قتل أحد أفراد العصابة خلال المواجهات مع القوات الأمنية".