انت الان تتابع خبر السوداني يطالب الأمن ببذل جهد أكبر لتلبية متطلبات المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "أجرى جولة ميدانية تفقدية في مناطق عدّة من العاصمة بغداد، والتقى بعدد من المواطنين الذين تبادل معهم التهاني بحلول العام الجديد واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على احوالهم المعاشية والخدمية".وتفقد رئيس مجلس الوزراء "عدداً من نقاط القوات الأمنية المتواجدة في شوارع المدينة، والتقى بالعناصر الأمنية فيها، وثمّن مواظبتهم على أداء الواجب في مختلف الظروف والأوقات، داعياً إياهم ببذل المزيد من العطاء من اجل تيسير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، وإبداء المساعدة كجزء من الواجبات والمهام".

وتابع ميدانياً، وفق البيان، "عددًا من مواقع العمل التابعة للجهد الخدمي والهندسي، واطلع على سير الانجاز واستكمال المهام الخدمية المحددة لتلك المواقع، مشدداً على ضرورة الإتمام وتجاوز العقبات وصولاً الى ما يلبّي تطلعات المواطنين".

