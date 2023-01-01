انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهاً للحد من حوادث السير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمديرية المرور العامة، ورد لـ الخليج 365، إن السوداني، "أجرى، زيارة إلى قاطع مرور طرق الكرخ، واستمع إلى عرض مفصّل عن عمل القاطع، وخطط مديرية المرور الخاصة بتقليل الزحامات المرورية وتحقيق الانسيابية الموضوعة من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق الربيعي)".وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على "ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الحوادث المرورية، وتطوير الخطط المرورية وتنسيق الجهود مع الدوائر الساندة من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين"، لافتاً إلى أن "المرور تعتبر أكثر المديريات تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل الانساني والمهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، انه "سيكون داعماً لعمل رجال المرور من اجل الارتقاء بعمل مديرية المرور وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

