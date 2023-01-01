انت الان تتابع خبر النقل تكشف تفاصيل مشروع محطة نينوى لنقل المسافرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، عن تحقيق مراحل انجاز متقدمة في محطة نينوى لنقل المسافرين، حيث تواصل الكوادر الهندسية والفنية في الشركة العامة لإدارة النقل الخاص جهودها لتحقيق نسبة انجاز بلغت ‎%‎91.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المساحة الكلية للمشروع، تبلغ (24500 متر مربع)، ويتألف من جزئين شمالي وجنوبي"، مبينا أن "البناية الجنوبية تحتوي على اربعة طوابق، فيما تتكون البناية الشمالية من ثلاثة طوابق".

ولفت البيان الى ان "هناك مرافق صحية وفنية ودُورَا للاستراحة، وعددا كبيرا لساحات وقوف المركبات".

وبحسب البيان، يضم مشروع المحطة في جانبه الجنوبي (52) مكتب حجز، ومجموعات صحية بعدد (8)، الى جانب عدد من المطاعم والكافيتريات، ومجمع ادارة الموقع.

أما الجانب الشمالي، فهناك (20) مكتبا للحجز، ومجموعات صحية بعدد (6)، وكافيتريا، وغرف صيانة وسيطرة بعدد (6)، كما تحتوي المحطة على مناطق خضراء، وأبنية لاستراحة السواق، ومبنى للكهرباء، وفقا للبيان.

ويقول وزير النقل بحسب البيان، إن "أهلنا في المناطق التي شهدت أعمال إرهاب وتخريب، يستحقون خدمة أفضل واهتماما أكبر، لما قاسوه من معاناة واضطهاد وخسائر بشرية ومادية"، مؤكدا أن وزارة النقل "تضع في أولوية عملها انجاز المشاريع المتلكئة في تلك المناطق، والشروع في مشروعات خدمية تليق بصمودهم وتضحياتهم من أجل وطنهم".