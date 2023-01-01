انت الان تتابع خبر أبرزها خليجي 25.. أحداث رياضية "منتظرة" في عام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونضع بين يدكم مجموعة من أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة خلال العام الجديد 2023، مع رصد مواعيد انطلاق منافساتها، بانتظار تحديد هوية الأبطال فيها.

كأس الخليج العربي "خليجي 25"

من المقرر أن تنطلق منافسات كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة في 6 يناير/ كانون الثاني من العام الجديد 2023، وتستمر حتى 19 يناير، حيث تقام المواجهة النهائية في ملعب البصرة الدولي.



وتشارك في المسابقة 8 منتخبات، وُزعت على مجموعتين؛ ضمت الأولى منتخبات السعودية والعراق وسلطنة عُمان واليمن، فيما ضمت الثانية منتخبات قطر والكويت والبحرين والإمارات.

كأس الكونكاكاف الذهبية

من المُنتظر أن تنطلق منافسات البطولة في 26 يونيو/ حزيران من عام 2023، وتستمر حتى 16 يوليو/ تموز، لكن البطولة حتى اللحظة لم تعرف هوية مستضيفها، بانتظار مشاركة 16 منتخبًا، تأهل منها بنما وجامايكا والسلفادور مع حصول المنتخب القطري على دعوة خاصة للمشاركة، لكن تداخل مواعيد المسابقة مع كأس آسيا 2023 قد يلغي وجود العنابي في منافساتها.



تُقام بطولة اتحاد غرب آسيا في نسختها العاشرة بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 مارس/ آذار 2023 حتى 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته، مع مشاركة 12 منتخبًا.

ومن المُنتظر أن تشهد المسابقة مشاركة منتخبات الإمارات واليمن والسعودية وسوريا وقطر وفلسطين وعُمان ولبنان والكويت والأردن والعراق والبحرين، بانتظار منافسة شديدة تجمع بينها، في حال قررت المنتخبات الظهور بتشكيلتها الأولى في غرب آسيا.

ألعاب أخرى

وفي بقية الألعاب بعيدًا عن كرة القدم، تحتضن المجر منافسات بطولة العالم لألعاب القوى في الفترة بين 19 و27 أغسطس/ آب من عام 2023، فيما ينتظر عشاق لعبة الشطرنج تنظيم بطولة العالم للشطرنج عام 2023 دون تحديد موعد دقيق لها، في ظل إعلان البطل الحالي ماغنوس كارلسن رفضه الدفاع عن لقبه أمام يان نيبو منياتشي.

كما تستضيف فرنسا منافسات كأس العالم للرغبي من 8 سبتمبر/ أيلول حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023 بمشاركة 20 منتخبًا، فيما تحتضن الهند النسخة الـ13 من كأس العالم للكريكيت للرجال خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، دون تحديد موعد دقيق لانطلاق البطولة، أو عدد المنتخبات المشاركة فيها.

وتحتضن السويد وبولندا بشكل مشترك منافسات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في الفترة ما بين 12 و29 يناير 2023، بمشاركة 32 منتخبًا من 5 اتحادات مختلفة، على أن تقام المنافسات في 9 ملاعب موزعة بين الدولتين، فيما تقام بطولة العالم للألعاب المائية، عبر نسختها العشرين، باليابان، في الفترة من 14 حتى 30 يوليو، وتتضمن البطولة منافسات في السباحة بأنواعها وكرة الماء والغطس.

